Triberg Sternensinger sammeln Spenden

Am Freitag, 4. Januar, kommen die Heiligen drei Könige laut Katholischem Pfarramt in Triberg ab 9 Uhr in folgende Straßen: Hauptstraße, Bruelweg, Lehrer-Holzmannweg, Gerwigstraße, Nußbacher Straße, Altenbergweg, Hohnenweg, Hornberger Straße, Fréjusstraße, Amtshausweg, Ludwigstraße, Friedrichstraße, Rohrbacher Straße, Hoflehen, Sägedobel, Ringmauerweg, Eichendorffweg, Sonnenhalde, Mozartstraße, Wallfahrtsstraße, Clemens- Maria- Hofbauerstraße, Schönwälder Straße, Schonacher Straße, Alte Schonacher Straße, Rossgrund, Kroneckweg, Waldstraße, Pfarrer- Dold Straße.

Am Samstag, 5. Januar, suchen die Sternsinger in der Wasserfallstadt ab 10 Uhr folgende Straßen auf: Gartenstraße, Retschenweg, Rigiweg, Bergstraße, Kapellenberg, Hermann- Schwer-Straße, Birkenweg, Prälat-Fries-Straße, Schulstraße, Hälmenwinkel, De-Pellegrini-Straße, Obervogt-Huber-Straße, Schwendistraße, Kreuzstraße, Riffhalde, Faulbergweg.

In Schonach bringen die Sternsinger am Mittwoch, 2. Januar, sowie am Donnerstag, 3. Januar, den Segen Gottes in die Häuser, während die Kinder in Schönwald auf Anmeldung am Donnerstag und Freitag unterwegs sind.