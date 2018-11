Triberg Stellungnahmen werden beraten

Von Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen abgegeben, die vor allem vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz kamen. So muss auch das Ableitungssystem für Regenwasser in die Festsetzung der erlaubten Materialien aufgenommen werden. Zudem muss Sorge getragen werden, dass wild abfließendes Niederschlagswasser nicht zum Schaden darunter liegender Grundstücke verstärkt werden. Dazu wies die Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf zwei Argumente hin: Zum einen handele es sich nicht um eine Neuversiegelung, vielmehr sei die Fläche bereits weitgehend versiegelt, zum anderen habe es bis dato keine Probleme mit Niederschlagswasser gegeben, das in den Nußbach abgeleitet werde. Zusätzlich würden eine Randeingrünung sowie baumerhaltende Maßnahmen festgesetzt.

Auch das Thema Starkregen und Sturzfluten aus dem Außenbereich gelte es laut Amt zu berücksichtigen. Der Stadt sei diese Problematik wohl bewusst. Hier wies man jedoch darauf hin, dass langfristig eine gesamtstädtische Betrachtung wünschenswert sei. Zusätzlich gab man an, dass es hier lediglich um eine geringfügige Gebäudeerweiterung gehe, die praktisch keine weitere Versiegelung nach sich ziehe.

Nach der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Anhörung der Behörden und Träger öffentlicher Belange war der anschließende Satzungsbeschluss des Bebauungsplans nur mehr Formsache, beides wurde jeweils einstimmig so beschlossen.