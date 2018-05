Triberg (ds). Am Montag, 7. Mai, startet der erste Kulturmontag im Schwarzwaldmuseum Triberg. Es ist die erste von insgesamt fünf Veranstaltungen, welche bis Oktober durchgeführt werden. Der Triberger Historiker und Buchautor Klaus Nagel lädt ein zu einem Mundartabend "Wie mr um Dribärg rum schwäzd", an welchem er den Zuhörern die Geschichte und das Erscheinungsbild unserer alemannischen Mundart näherbringt. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im Kurt-Niemuth-Raum des Museums statt. Der Eintritt ist frei. Nach der Veranstaltung besteht die Gelegenheit, sich im Museumscafé in lockerer Runde bei Getränken und Häppchen mit dem Referenten noch über das Gebotene zu unterhalten.