Triberg Start für den Breitbandausbau

Auch die EGT, die praktisch auf allen Bauabschnitten zumindest Leerrohre mit verlegt, freue sich auf den Beginn der Arbeiten, so Kammerer. Gegen Blitzschlag sei man auch im Boden nicht gefeit, aber Stürme seien verkraftbarer, so der Elek­tro-Spezialist. Zorn und Kutzner gaben Einblicke in den ersten Bauabschnitt, der die Rohrbacher Straße bis zum Kurhaus mit Nebenstraßen sowie die Schul- und die Hermann-Schwer-Straße umfasst.

Von 300 angeschriebenen Eigentümern hätten 200 zugestimmt – "es kommen jetzt bereits die ersten Nachzügler", so Kutzner. Wenn die Straße offen sei, bestehe die letzte Chance, ohne Zusatzkosten wenigstens eine Ablage an der Grundstücksgrenze zu bekommen, bestätigte Zorn. Es sei schon vorgekommen, dass bereits die erste Asphaltschicht lag, als der Entschluss fiel, dann doch noch dazu entschloss, bestätigte Altmann – "da müssen wir Zusatzkosten berechnen, das geht im Interesse aller nicht anders", so die Beteiligten.

Strobel betonte, dass heute eine der ersten Fragen die nach Breitband sei, wenn Grundstücke oder Bestandsgebäude verkauft würden.

Die Baukosten beliefen sich im Bereich Bauabschnitt 1 auf 1,62 Millionen Euro bei einer Fördersumme von 623 000 Euro. Allerdings sind davon 408 500 Euro dem "Backbone", also der kreisweiten Verbundleitung, zuzuordnen. Dafür beläuft sich der Zuschuss auf 277 000 Euro, der Kreis muss dazu 131 500 Euro zuschießen. Die Kommune übernimmt vom "Rest", dem Ortsnetz, insgesamt 865 542 Euro, der Landeszuschuss zu den geplanten Kosten von 1,21 Millionen in Abschnitt 1 beträgt 346 000 Euro.

Rund 9000 Meter an Gräben werden nun eröffnet

Rund 9000 Meter an Gräben werden dabei eröffnet, so Zorn. In diese kommen für Ortsnetz und Backbone rund 22 000 Meter Glasfaserkabel, für die Hausanschlüsse noch einmal etwa 45 000 Meter.

"Wer den Hausanschluss selbst einziehen will, kann bei mir im Büro das Anschlussstück holen", sagte Kutzner. Zorn erklärte, er erhalte deshalb Anrufe. "Natürlich haben wir das auch bei uns in Donaueschingen, aber es macht doch keinen Sinn, deshalb zu uns zu kommen, daher verweise ich auch immer an die Gelegenheiten vor Ort."

Althauser und Scheuermann räumten ein, dass gebaut werden könne, bis die Temperatur zu niedrig sei – oder bis Mitte Dezember, weil es dann keinen Asphalt mehr gebe.