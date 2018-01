Triberg Stadt würdigt Ehrenamt der Bürger

Tiberg. Die Gäste waren zahlreich gekommen, allesamt Bürgerinnen und Bürger, die durch ihr ehrenamtliches Engagement das Gemeinwesen in der Wasserfallstadt bereichern und prägen.

Bürgermeister Gallus Strobel sprach hierfür seinen Dank aus: "Wir wissen, dass wir ohne Ehrenamtliche nichts sind". Den feierlichen Rahmen, der von der Trachtenkapelle Nußbach musikalisch umrahmt wurde, nutzte das Stadtoberhaupt, um herausragende Frauen und Männer für ihre teils jahrelange wertvolle Tätigkeit mit der Ehrenurkunde der Stadt Triberg auszuzeichnen.

Nach einem kurzen Jahresrückblick, in dem Strobel auch nochmals für seine Wiederwahl als Bürgermeister dankte, informierte er, was in diesem Jahr wieder alles in der Wasserfallstadt ansteht. "In Triberg bewegt sich viel, wir haben wieder einiges in der Pipeline", versprach der Schultes. So werde im Juni das Schinkenfest mit Schwarzwälder Trachtenumzug stattfinden, bei dem auch die 55-jährige Städtepartnerschaft mit Fréjus gefeiert wird.