Triberg (hjk). Gute Nachrichten für die Stadt- und Kurkapelle Triberg: Der Gemeinderat der Wasserfallstadt beschloss, zusätzlich zum bereits bezahlten Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro im Jahr 2018 einen weiteren Zuschuss in gleicher Höhe im kommenden Jahr für die Anschaffung von Uniformen und als Unterstützung bei der Feier anlässlich des 250-jährigen Vereinsbestehens bereitzustellen. Der Bauhof unterstützt zusätzlich die Auf- und Abbauarbeiten des Festzeltes mit einem Radlader samt Fahrer, gab die Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt.