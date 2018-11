Triberg Stadt plant Projekt der "besonderen Art"

"Bis Weihnachten könnte sich da was tun", hält sich der Bürgermeister zum jetzigen Zeitpunkt mit konkreten Angaben noch zurück. Zuerst müsse der Investor den Bauantrag einreichen. Wenn das Projekt gelinge, sei das eine "Übernachtungsmöglichkeit der ganz besonderen Art", die sich voraussichtlich im Bereich unterhalb des Triberg-Lands ansiedele und damit zu einer weiteren Belebung der Unterstadt führt, informiert er auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Bedarf besteht

Diese Investition im "siebenstelligen Bereich" könnte auch Anlass sein, dass die Stadt den nächsten Bauabschnitt des Boulevards entlang der Hauptstraße zwischen Triberg-Land und dem Abzweig An der Gutach "in wenigen Jahren" realisiere, so der Bürgermeister weiter.