Triberg Sportschützen laden zu Wettbewerb ein

Die Schießzeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von 19 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 17 Uhr. Schießende ist am Samstag, 15. September, um 17 Uhr; für Mannschaften bis Freitag um 23 Uhr. Am Samstag gibt es kein Mannschaftsschießen.

Die Siegerehrung findet am Samstag, 15. September, um 19 Uhr im Schützenhaus statt. Nach der Siegerehrung wird der Dorfschützenkönig mit dem KK-Gewehr ausgeschossen.

Ein Azubi-Cup findet am Dienstag, 11. September, für alle Auszubildenden statt. Alle interessierten Betriebe sind dazu eingeladen. Geschossen werden kann von 16.30 bis 18 Uhr. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.