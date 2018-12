Triberg "Sphärenklänge" mit Wiener Symphonikern

Triberg (spr). Es ist einer der musikalischen Höhepunkte für die Wasserfallstadt, wenn einmal im Jahr das Barockensemble der Wiener Symphoniker in Triberg ein Konzert gibt. Jetzt ist der Live-Mitschnitt des Konzerts, das im September dieses Jahres in der barocken Wallfahrtskirche Maria in der Tanne gespielt wurde, auf CD erhältlich.