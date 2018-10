Triberg Spaßfaktor im Fokus

Am Samstagmorgen machte sich die 33-köpfige Gruppe, bestehend aus Mitgliedern des Vorstands und den aktiven sowie passiven Spielern samt Partnern, Richtung Bayern auf. Nach einer kurzen Frühstückspause kurz vor Stuttgart erreichte man gegen Mittag Würzburg.

Zunächst stand eine Kellerführung in einem über 700 Jahre alten Weingut des Bürgerspitals Würzburg auf dem Programm. Im Anschluss hatten alle Zeit zur freien Verfügung, um die sechstgrößte Stadt in Bayern zu besichtigen, deren Altstadt zu erkunden oder die Seele am Mainufer baumeln zu lassen.

Nach dem Hotelbezug startete die Gruppe am Mainufer entlang zum Gasthaus Alte Mainmühle. Den Tag ließ man beim gemeinsamen Essen und Erkunden des Nachtlebens in der Altstadt ausklingen.