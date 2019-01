Triberg Spannende Reise in die Maori-Kultur

Das war auch beim eigentlichen Ziel der Reise immer wieder der Fall. Neuseeland sollte mit dem Wohnmobil erkundet werden. Nach der Landung in Auckland, der größten Stadt des Inselstaates, ging er zunächst entlang der Ostküste nach Norden, in die Zentren der Maori-Kultur. Diese müsse man erleben, um Neuseeland zu verstehen. Und er machte Lust, seine Reise nachzuerleben, denn "die Campingplätze Neuseelands sind ein Traum, immer in der Nähe des Meeres und mit viel Platz, dazu sehr sauber", schwärmte er. Martialische Tattoos prägten noch heute die Gesichter der Ureinwohner.