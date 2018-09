Triberg Solidarisches Symbol gesellschaftlicher Werte

Viele Menschen lieben den Glockenklang, denn er ist ein textloser, neutraler Naturton-Klang, mit dem nicht nur eine 5000 Jahre alte handwerkliche Tradition verbunden ist. Der Glockenklang ist interkulturell: Ob christliche Domglocke, buddhistische Tempelglocke oder Shint-Schrein-Glocke – Glocken vermitteln jenseits von Sprachgrenzen Feierlichkeit, Zeitmarkierung, Transzendenz und die große Sehnsucht nach Frieden.

2018 erinnern wir uns – auch um uns des Wertes des Friedens in Europa zu vergewissern – an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und an Ausbruch und Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648). Das gemeinsame Glockenläuten soll hierfür ein starkes solidarisches Symbol sein, an dem sich am Freitag auch Triberg hörbar beteiligen wird.