Triberg "Solibrot"-Verkauf startet bald

Dieses Jahr wird das Backhäusle mit den Filialen im Netto in Triberg und in der Hauptstraße in Schonach, sowie dem Hauptgeschäft in Schonach im Untertal und der Verkaufsstelle in Renates Lädele in Schönwald teilnehmen. Ebenso wird zum wiederholten Male die Bäckerei Wölfle in Simonswald sich beteiligen, heißt es.