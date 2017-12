Triberg Skulpturen machen Texte sichtbar

Damit wollen Schulleitung und Fachschaft Deutsch das Interesse am Buch und die vielfältigen mit dem Lesen verbundenen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Schüler stärken. Die sechsten Klassen bereiten die Lektüre aus ihren Lieblingsbüchern im Deutschunterricht vor.

In diesem Jahr stand nicht nur das gegenseitige Vorlesen in kleinen Gruppen und die Ermittlung der Klassenbesten Vorleser auf dem Programm, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Text in einer kreativ-handwerklichen Form: es wurden Skulpturen im Kunstunterricht oder zu Hause gestaltet, die einen Ausschnitt des Buches oder auch eine zentrale Aussage verdeutlichen sollten.

So war die 6a stolz darauf, in ihrem Klassenraum eine kleine Ausstellung mit den entstandenen Werken präsentieren und das Interesse der anderen an den vorgestellten Büchern auch in künstlerischer Form wecken zu können: ihre "Books in the box" ließen das "Kino im Kopf" greifbare Gestalt annehmen.