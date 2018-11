Triberg Skizunft ist sehr aktiv

Die Skizunft bietet auch mittwochs einen Nordic-Walking Termin. Um die acht bis zehn Personen nähmen hier regelmäßig teil, berichtet Bertram Kienzler.

Das Finanzielle im Verein erledigt Mike Mauscherning, seine Ausführungen waren übersichtlich und ausführlich. Viel Arbeit steckt dahinter, die Einnahmen setzten sich unter anderem aus Spenden oder Einnahmen aus der Skihütte zusammen, auch die Teilnahme beim 24-Stunden- Schwimmen brachte einen kleinen Betrag. Erträge aus Staffellauf und Stadtfest stützen die Kasse auch. Die Einnahmen vom Wasserfall-Lauf wurden samt und sonders wieder an den Krebsverband gespendet. Die Ausgaben flossen in den Erhalt der Skihütte, hier wurden Wände erneuert und auch die Elektrizität muss dringend überholt werden.

Kassenprüfer Markus Dold hatte Einsicht in die Unterlagen von Mike Mauscherning, er konnte nur gute Führung bestätigen. Die Neufassung der Satzung hatte in aufwendiger Arbeit Agnes Zinapold übernommen. Datenschutz und Bestimmungen der Gemeinnützigkeit waren ein Hauptthema in diesem 38-seitigen Relikt, das Zinapold den Anwesenden vorlas. Die Mitglieder waren einverstanden mit den Ausführungen und die Statuten werden nun so weitergeleitet. Die erfolgreiche Entlastung des Vorstands beantragte Georg Wiengarn, als Vertreter der Stadt, dies war aus den hervorgegangenen, ersichtlichen Arbeiten auch kein Problem.

Langjährige Treue

Nun galt es für den Vorsitzenden noch, Dankesworte und Ehrungen für Mitglieder auszusprechen, die seit langem den Verein unterstützen: Seit 25 Jahren sind Alexander Klink und Nadine Weis Mitglied, seit 40 Jahren Klaus und Brigitte Hermann. Gar 50 Jahre ist Emmi Koch dabei. Für diese Treue waren Dankesworte und Präsente mehr als verdient. In einem Rückblick gedachte Rolf Kürner auch dem in diesem Jahr verstorbenen Gründungsmitglied Gerd Luz. Viel habe er für den Verein getan, als sich dieser 1948 nach dem Kriege wieder neu orientierte, zeitweise sei er auch Vorsitzender gewesen.

Zum Schluss wurde ein Film von den Aktivitäten der Skizunft in den 60er- und 70er Jahren gezeigt, eine interessante Geschichte tat sich auf.