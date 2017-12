Triberg "Sing ma im Advent a scheane Weis"

Wunderbar harmonisch zusammenklingend präsentierten die Sänger Lieder wie "Sing ma im Advent a scheane Weis" oder den "Halleluja-Jodler".

Am Ende des ersten Abschnitts war es Dieter Agricola vorbehalten, auf der Orgel eine Pastorale von Theodor Grünberger zu spielen – was er als Zwischenstück zwischen allen Abschnitten tat.

Im zweiten Teil, der die Verkündigung beinhaltete, erklangen neben einigen Maria gewidmeten Liedern auch "Übar de Stapflan" aus Kärnten. Die Geburt des Herrn wurde mit Weisen wie "Es ist ein Ros’ entsprungen" oder "Worüber das Christkind lächeln musste" geprägt. "Was sagg denn da Wind", ein Tiroler Weihnachtslied, läutete den vierten Abschnitt ein – "Die Hirten". Hier waren es insbesondere Weisen aus Kärnten, die dem Publikum dargebracht wurden. Bäuerlich einfach betrachten die Menschen dort das Geheimnis um die Geburt des Herrn, was auch in ihren Liedern zum Ausdruck kommt.

Wunderbar harmonisch, mit großer Klangtiefe sorgten die vier Sänger für eine sehr ausgewogene Tonlage, bei der keine Stimme besonders herausragte. Vielmehr erzeugten sie einen tragenden, warmen Ton, der die Herzen öffnete. Obwohl Agricola immer wieder auch die Stille forderte, hielt es das Publikum nicht vom Zwischenapplaus ab.

Am Ende brachen alle Dämme, das Publikum erhob sich zum stehenden Applaus für die reife Leistung der Sänger. Nagel, der das Konzert organisiert hatte, erinnerte daran, dass nichts auf der Welt ohne Kosten auskommt, daher bitte er am Ausgang um eine Spende.

Kostenlos war indes eines: Der "Ebneter Viergesang" durfte sich ganz ohne Kosten der wunderbaren Akustik der Barockkirche erfreuen, die den ohnehin wunderbaren Stimmen eine enorme Eindringlichkeit verlieh.

Am kommenden Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr, nach der Vorabendmesse in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Furtwangen-Schönenbach ist der Viergesang noch einmal zu hören. Veranstaltet wird dieses Konzert vom Chorisma-Chor der Seelsorgeeinheit Bregtal.