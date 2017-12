Triberg Sicherheit im Internet steht im Fokus

Triberg. Zwei Tage lang dreht sich in Triberg beim 38. Juristensymposium alles um das Thema "Wild West im Web – Aktuelle Herausforderungen für die Sicherheit im Internet". Das Ministerium für Justiz und Europa Baden-Württemberg hat hierfür neben hochrangigen Juristen und Abgeordnete des Landtags auch Referenten eingeladen, die nicht ausschließlich den rechtlichen Rahmen beleuchteten.

Jörg Eisele von der Juristischen Fakultät der Universität Tübingen thematisierte die neuen Herausforderungen an das Strafrecht durch die neuen Medien. Wie schon der Justizminister Guido Wolf in seiner Eröffnungsrede festgestellt hatte, seien die Gesetze zur Bekämpfung der Cyber-Kriminalität mehr als 30 Jahre alt – in einem sich rasant ändernden Umfeld eine Ewigkeit. Der Wilde Westen habe sich durch eine offene Auslegung von Recht und Gesetz ausgezeichnet.

Oberstaatsanwalt Uwe Siegrist wartete mit einem der wohl brisantesten Themen auf. Er gab Einblicke in das Darknet, wo fast alles bezogen werden kann, was an anderen Orten sofort Polizeieinsätze nach sich ziehen würde. Über Digitalisierung und die "Cloud" sowie Herausforderungen für die Wirtschaft sprach Ralph Salomon, Vice President Secure Operations der SAP. Er zeigte aber auch Chancen auf. Vielleicht noch ungewöhnlicher war das Thema "Grundrechte im Internet – quo vadis", vor allem wegen des Referenten Stefan Leibfarth vom Chaos Computer Club Stuttgart.