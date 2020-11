Triberg Sicherheit der Teilnehmer hat Vorfahrt

Die Anfrage zur Anbringung einer Mittellinie an der Rohrbacher Straße wurde verworfen, die Fahrbahn verfüge hier über eine ausreichende Breite. In Ortsdurchfahrten würden generell keine Mittelmarkierungen mehr aufgebracht, so die Aussage von Bürgermeister Gallus Strobel.

Parkplatz wird erweitert

An der B 500 wurde seitens der neuapostolischen Gemeinde beantragt, den Gehweg im Bereich ihrer Kirche abzusenken, wobei der bestehende Parkplatz so erweitert werden soll, sodass längs zur Fahrtrichtung problemlos angehalten werden kann und gehbehinderte Gemeindemitglieder gefahrlos aussteigen können. Hierin sahen die Teilnehmer der Schau keine Bedenken.

Keine Tempo-30-Zone

Eine gewünschte Verlegung des Fußgängerüberwegs an der Schönwälder Straße (B 500) und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde wurden abgelehnt. Der Überweg sei an der einzig möglichen Stelle, jede Verlegung würde hinsichtlich der Sichtbeziehungen deutliche Nachteile erbringen. Da es in diesem Bereich in den vergangenen fünf Jahren lediglich einen Unfall gegeben habe, bestehe trotz Kurorte-Erlass keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu reduzieren, da ansonsten kein weiteres Gefährdungspotenzial bestehe.

Anfrage bei Google Maps

Die Parksituation an der B 500 im Bereich Scheffelparkplatz war ebenfalls Teil der Verkehrsschau. Bei hohem Besucheraufkommen werde auch im Kurvenbereich geparkt, was gefährliche Situationen sowie Behinderungen ergebe. Das Straßenbauamt des Landratsamtes wolle im Kurvenbereich Halteverbotsschilder anbringen – was anscheinend bereits geschehen sei.

Zugleich habe die Stadt Triberg bei Google Maps beantragt, die Adresse der Triberger Wasserfälle zu ändern in Hauptstraße 85. Zudem, so der Bürgermeister, werde mittlerweile von den drei Gemeindevollzugsbeamten die Einhaltung des Halteverbots häufig kontrolliert.

Gefährliche Kurve?

Beate Adam (CDU) würde gerne bei der nächsten Verkehrsschau geklärt haben, ob auf der B 500 unterhalb der Wallfahrtskirche in Fahrtrichtung Stadtmitte, ein Verkehrszeichen "Gefährliche Kurve" angebracht werden kann und ob die Tempo-30-Zone, die bergab beim Busparkplatz beginnt, nicht weiter nach oben über diese Kurve hinaus ausgeweitet werden kann.

Vorzeitig informieren

Su sanne Muschal (SPD) meinte, in ihrer Fraktion habe man besprochen, ob man vorzeitig informieren könnte, was bei der Verkehrsschau thematisiert werde – sie erhielt ein "Ja" von Strobel. Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse der Schau zur Kenntnis.