Triberg-Gremmelsbach. Der Seniorenkreis Gremmelsbach lädt zum Ausflug am Dienstag, 4. September, ein. Abfahrt ist am Triberger Marktplatz um 9 Uhr, in Gremmelsbach-Dorf um 9.20 Uhr. Dazwischen gibt es die üblichen Zusteigemöglichkeiten. Ziel ist Überlingen. Der Tag am Bodensee beginnt mit einem Mittagessen, anschließend findet eine Panoramafahrt auf dem Überlinger See statt. Es bleibt Zeit für einen Spaziergang auf der Uferpromenade oder zum Bummeln. Die Besichtigung mit Führung des historischen Rathaussaales ist geplant, ebenso eine Einkehr in einem Hof-Café in Hödingen. Rückkehr wird gegen 20 Uhr sein. Zu diesem Ausflug sind alle Senioren der Gesamtstadt Triberg und der Raumschaft eingeladen. Die Kosten betragen 27 Euro für Busfahrt, Schifffahrt und Führung im Rathaussaal. Anmeldungen bei Doris und Jürgen Engelke, Telefon 07722/30 41, oder Steffi Laube, 07722/ 15 15. Der Anmeldeschluss wurde verlängert bis 30. August.