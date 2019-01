Triberg Seniorenkino beginnt mit neuer Staffel

Triberg. Den Auftakt macht am Donnerstag, 17. Januar, um 14 Uhr der Film: "›Grüner wird’s nicht‹, sagte der Gärtner und flog davon". Wenn es Probleme gibt in der Gärtnerei, mit Frau und Tochter, fliegt der Grantler Schorsch (wunderbar gespielt von Elmar Wepper) gerne mal einfach mit seinem Doppeldecker davon. Jetzt will er sogar zum Nordkap. Mehrmals muss er zwischenlanden und erlebt die unglaublichsten Geschichten. Auf einem alten Flugplatz in Brandenburg wirbelt die dortige Mechanikerin Hanna die Gefühle des Gärtners durcheinander. Ganz so rosig bleibt die Romanze nicht. "Du hast eine Frau, die nicht weiß, wo du bist", wäscht Hanna Schorsch gehörig den Kopf. Höchste Zeit für den Piloten, sein Leben auf Kurs zu bringen. Die herrliche Komödie erzählt liebevoll von unerfüllten Träumen und der Schönheit des Lebens – wenn man es nicht einfach vorbeiziehen lässt und auch mal mutige Entscheidungen trifft.