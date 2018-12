Triberg Senioren freuen sich über Musik

Triberg (kim). Im Pflegeheim St. Antonius gab es an zwei Tagen Weihnachtsfeiern mit einem anspruchsvollen Programm und Liedern zum Mitsingen. Da auch viele Angehörige kamen, wurden am Samstag alle Bewohner der ersten und zweiten Etage eingeladen und am Sonntag war das Stockwerk drei und vier dran. "Wir hatten beide Mal ein volles Haus mit jeweils 70 Anwesenden", freute sich Heimleiter Norman Herr und blickte nicht ohne Stolz in die Runde. Am ersten Tag erfreuten die Kinder der Jugendmusikschule die zahlreichen Gäste und am Sonntag gestalteten die Mitarbeiter mit ihren Kindern den Nachmittag.