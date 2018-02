Triberg Scotland Yard ermittelt in Triberg

Kartenverlosung

Einmal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für das Kriminal Dinner am Samstag, 14. April, um 19 Uhr im Parkhotel Wehrle in Triberg. Mit dem Stichwort "Kriminal Dinner" können sich Teilnehmer bis Montag, 26. Februar, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78098 Triberg, Hauptstraße 64, per Fax unter 07722/8 66 55 15 sowie per E-Mail unter redaktiontriberg@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen. Tickets gibt es bei den Geschäftsstellen der Schwarzwälder-Bote Medienvermarktung, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, bei der Ticket-Hotline unter 07423/ 78790 (zzgl. vier Euro Versand) Montag bis Freitag: 7 bis 19 Uhr, Samstag: 8 bis 12 Uhr oder online unter www.schwabo.de/tickets.