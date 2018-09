Triberg. Die Bauarbeiten für den Neubau des Parkdecks auf der Badinsel sind in vollem Gange. Für die bevorstehenden Betonierarbeiten werden die Parkflächen hinter der Sparkasse benötigt. Der Schwendiparkplatz ist daher am Montag, 17. September, und am Donnerstag, 20. September, voll gesperrt, informiert die Triberger Stadtverwaltung.