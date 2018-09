Die Bauarbeiten für den Neubau des Parkdecks auf der Badinsel in der Triberger Ortsmitte sind in vollem Gange. Für die erforderlichen Betonierarbeiten werden die Parkflächen hinter dem Sparkassengebäude benötigt. Der Schwendiparkplatz war daher bereits am vergangenen Montag für den Verkehr voll gesperrt und wird es auch am Donnerstag, 20. September, nochmals sein. Die Stadtverwaltung Triberg bittet die Autofahrer und Anwohner um Verständnis und Beachtung. Foto: Börsig-Kienzler