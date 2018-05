Triberg Schwarzwald-Stil gefällt Passanten

Der Greifvogel- und Eulenpark fühlt sich auch dem Naturschutz verpflichtet und möchte die Zucht von Habichtskauzen vorantreiben. Das sei eine in Deutschland bereits seit dem 19. Jahrhundert ausgestorbene Art. Das Zuchtprogramm des Parks versuche, die Tiere wieder ansässig zu machen. Keidel ist deshalb in Verbindung mit Experten in Österreich, wo die Ansiedlung des Habichtskauzes schon längere Zeit erfolgreich betrieben werde, ebenso in Bayern.

Derzeit gebe es 21 verschiedene Greif- und Eulenvögel im Park. Im Lauf der Jahre werde die Zahl auf 30 Vögel gesteigert.

Doch die Vögel sind nicht die einzige Attraktion im Park. Keidel möchte immer wieder darüber hinaus gehende Veranstaltungen bieten. So werde es am Samstag, 16. Juni, 19 Uhr, ein Konzert mit hochkarätigen Blasmusikkapellen geben. Es handle sich um herausragende Blasorchester aus Frankreich und Süddeutschland. Bei schönem Wetter werde das Konzert an der Tribüne stattfinden, an der tagsüber die Vögel ihre Künste demonstrieren. Bei schlechtem Wetter werde ins Betriebsgebäude ausgewichen.