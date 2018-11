Triberg Schwarzwälder erkunden die "Streets of London"

In einem abwechslungsreichen Programm wurde diese vier Tage lang intensiv erkundet, wobei vielfältige Aspekte des täglichen Lebens wie auch der englischen Sprache, Geschichte und Kultur thematisiert wurden. Nach der Ankunft in London verschaffte die Gruppe sich zunächst einen Überblick vom Riesenrad London Eye, um anschließend am Parlamentsgebäude und dem Buckingham Palace vorbei zum schon ersehnten Abendessen im Hard-Rock-Café zu schlendern.

Am nächsten Tag standen die Gegenwart und Vergangenheit der Stadt im Mittelpunkt: Nach einer Stadtrundfahrt informierte eine Führung im Tower of London über die abwechslungsreiche Geschichte der Hauptstadt. In kleineren Gruppen besuchten die Schüler das Wembley Stadion, das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds oder die vielfältigen Londoner Museen.

Schon bald fanden sich die Schüler ohne Probleme auch selbstständig in der Großstadt zurecht, was individuelle Erkundungen ermöglichte. Begehrte Ziele waren dabei der Camden Market, die Einkaufsstraße Oxford Street, sowie der Piccadilly Circus. Nach einer abschließenden Themse-Bootsfahrt in den Stadtteil Greenwich und einem beeindruckenden Sonnenuntergang über der Skyline Londons ging es mit dem Bus zurück. Um viele Erfahrungen, Eindrücke und um ein paar Souvenirs reicher kamen die Schüler wieder in Triberg an, wo die Londonfahrt im Englischunterricht durch das Erstellen von Audio-Guides kreativ nacherlebt wird.