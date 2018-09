Triberg Schwangere unterstützen

T riberg (in). Manuela Braun ist die neue Mitarbeiterin des Caritassozialdienst mit Schwangerenberatung im Triberger Kurhaus. Seit Mai dieses Jahres werden wieder Beratungen in der Außenstelle des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis angeboten. Über Hilfe in Notlagen und guten Rat von der kompetenten Fachberaterin können sich Menschen in spezifischen Lebenssituationen freuen.