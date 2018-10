Triberg Schulfreunde sehen sich wieder

Am ersten Abend gab es nach einem Gedenkgottesdienst in der Stadtkirche Triberg, umrahmt vom Familienchor und im Gedenken an die verstorbenen Schulkameraden, ein erstes Treffen im Schwarzwaldhotel Residenz. Sofort war klar, dass es nach all den Jahren kein Fremdeln unter den Teilnehmern gibt. Es wurden viele alte Erinnerungen ausgetauscht.

Am folgenden Morgen traf man sich am Bahnhof Triberg zu einer Zugfahrt an den Bodensee mit dem "Schwarzwaldguide Billy".

Zur Begrüßung gab es ein Glas Sekt mit Brezel. Mit Witz und Charme und Wissenswertes über alle Sehenswürdigkeiten, Legenden und Geschichten entlang der Schwarzwaldbahn ging es von Triberg nach Konstanz informiert. Auch ein Ratespiel, wobei man sich Fischle ergattern konnte, hat zu einer kurzweiligen Fahrt beigetragen.