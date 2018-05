Triberg Schüler an der grünen Platte

Die TTC-Mitglieder hoffen auf Interesse der Kinder am TT-Spielen und wiesen auf ihre Trainingsstunden hin, die immer montags von 18 bis 19.30 Uhr in der Nußbacher Turnhalle stattfinden. Betreut und trainiert werden die Kinder von den Jugendtrainern Jürgen Dold und Markus Fehr. Auch über das Grundschulalter hinaus sind Kinder und Jugendliche willkommen. Fragen zum TT-Training beantwortet Roland Schuster unter Telefon 07722/920043 oder per E-Mail: roland.schuster@ergo.de.