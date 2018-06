Triberg Schonacher begeistern ihr Publikum

Nach meist kurzer Nacht wirkten Mitglieder der weiblichen und männlichen Leistungsriege des Turnvereins Schonach bei vier ausverkaufen Sportgalas mit. Ihr origineller und sehenswerter Auftritt "We will rock you" mit zahlreichen Trampolinsprüngen aus dem Motorraum eines umgebauten Autos (wir berichteten) kam beim Publikum bestens an. Auch der von Antje Velten vom TV Schonach entworfene Flashmob begeisterte die Zuschauer und wurde auf allen Showbühnen gezeigt. Einige Schonacher Turner gestalteten zudem gemeinsam mit Turnerinnen des TB Bad Dürrheim eine aussagekräftige Aufführung zum Thema "UnMögliches" beim ökumenischen Gottesdienst. Auch beim Festumzug durch Weinheim zum Abschluss des erlebnisreichen Landesturnfests waren alle 43 Teilnehmer des Turnvereins Schonach mit von der Partie. Darunter auch die beiden Aktiven Zoe Kern und Luca Schneider in Schonacher Tracht.