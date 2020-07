Triberg/Schonach Nachtschwärmer vertauschen Ortsschilder

Eigentlich müsste jeder wissen, dass der 1. Mai, an dem solche Scherze üblich sind, vorbei ist. Doch die Einheimischen schmunzelten und die Schonacher schätzten, dass die Scherzbolde in ihrem Dorf wohnen. Denn schließlich wurde die berühmte Wasserfallstadt degradiert, obwohl es dort von Touristen aus aller Welt wimmelt. In Zukunft muss es wohl heißen "Triberg bei Schonach", wie es ein Schönwälder im Gespräch mit unserer Zeitung formulierte. Doch bei vielen Touristen, die am Wochenende in der Region unterwegs waren, sorgte der Scherz sicher für Verwirrung. Denn der Navi meldete eine andere Route als die Schilder.