Triberg Schneefall beschert Freud und Leid

Raumschaft Triberg. Ein direkt an der Kreuzung B33/B 500 in Höhe der Hettich Uhren/Clockvilla in Triberg mit Warnblinkanlage stehengebliebener Sattelzug brachte den Verkehr teilweise genauso zum Erliegen, wie Lastwagenfahrer, die auf die Reifen ihrer Brummis erst einmal Schneeketten aufziehen mussten. Viele weitere Verkehrsteilnehmer waren daher gezwungen, geduldig im Stau zu warten, bis es langsam weiterging. An einigen steilen Anstiegen in Schonach und Schönwald kamen die großen Fahrzeuge auch nachmittags zum Teil nicht mehr weiter, mancherorts rutschten sie weg und stellten sich quer. Auch das hatte zeitweise Verkehrsbehinderungen zur Folge.

Im Dauereinsatz waren am Mittwoch aufgrund der andauernden, heftigen Schneefälle auch die Räumdienste der gesamten Raumschaft. Bereits in aller Frühe machten sich die Schneeräumer in Triberg, Schonach und Schönwald an die Arbeit, um die Straßen von der weißen Pracht zu befreien. Überall schippten Menschen Schnee vor ihren Haustüren und auf Gehwegen.

Dank der 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee, die in Schonach und Schönwald am Mittwochvormittag bereits gemessen wurden, konnten verschiedene Loipen von den Mitarbeitern der Gemeinden Schonach und Schönwald gespurt werden. In Schönwald sogar das komplette Loipennetz, wie die Tourist-Info auf Anfrage meldete.