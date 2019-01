Triberg Schneefall beschert Freud und Leid

Auch die Freunde des alpinen Skisports kommen nun in beiden Wintersportorten voll auf ihre Kosten. Während in Schönwald die Skilifte Dobel und Rössle bereits am Sonntag in Betrieb gingen, gab die Tourist-Info Schonach am Mittwochvormittag begeistert bekannt: "Endlich ist die weiße Pracht da! Der Skilift Winterberg ist ab heute Nachmittag in Betrieb, der Skilift Rohrhardsberg ab Freitag."

In Schonach sind somit montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr am Skilift Winterberg Skiabfahrten möglich, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr und mittwochs zusätzlich bis 21 Uhr bei Flutlicht.

Der Schönwälder Dobel-Skilift ist wochentags von 14 bis 18 Uhr in Betrieb, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Flutlichtfahrten sind mittwochs und samstags bis 21 Uhr möglich. Der Rössle-Skilift ist derzeit am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet.