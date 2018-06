Triberg Schinkenfest: Trachtenumzug diesmal international

Ein strammes Programm stand vor allen für die am Triberger Schinkenfest in irgendeiner Form Beteiligten an. Dabei war der vierte Triberger Trachtenumzug mit Trachtengottesdienst wohl im Mittelpunkt. Durch die Gäste aus dem Süden Frankreichs zu einem internationalen Umzug aufgewertet, waren es rund 1000 Personen, die den jubelnden Zuschauer am Straßenrand zuwinken konnten.

Gut besucht auch von vielen Menschen der Umlandgemeinden war das Triberger Schinkenfest mit großem Trachtenumzug, das wieder mit zahlreichen Attraktionen aufwartete. Dabei stand es ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft (Jumelage) mit Fréjus, der Stadt an der Côte d’Azur.