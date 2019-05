Triberg Schinkenfest: Trachten erfreuen viele Zuschauer

Wie in den vergangenen Jahren üblich, begann der Sonntag mit einer kleinen Prozession vom Kurhaus hinunter in die Stadtkirche. Im, trotz der vielen Trachtenträger, nur halb gefüllten Gotteshaus begannen die Jungen und Mädchen der Kindertanzgruppe Triberg mit historischen Tänzen. Musikalisch umrahmt wurde die Heilige Messe neben der Orgelbegleitung auch durch die Stadt- und Kurkapelle, die wieder einmal ihre historischen Uniformen vorführte.

Beim Empfang der Trachtenträger stellte Nikolaus Arnold als Chef-Organisator fest, dass man mit 33 beteiligten Gruppen und mehr als 900 Trachtenträgern einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Die Zuschauer und auch die Trachtenträger selbst, sollten alle Gruppen erleben. Daher begann der Umzug mit den Musikern der Stadt- und Kurkapelle.

Triumphal gestaltete sich der Festumzug, die Straßenränder waren gesäumt von vielen hundert Zuschauern aus zahlreichen Orten der Umgebung, doch etliche Gäste hatten auch weite Wege zurückgelegt. Wunderbar war auf dem Marktplatz die Moderation durch Klaus Nagel, der jede Gruppe vorstellte und zusätzlich so manches historische Detail kannte.

Am Ende verteilten sich die Trachtenträger in Zelt und Kurhaussaal und genossen die reiche Auswahl an Leckereien wobei es im Kurhaus eine "kleine Karte" gab. "Eine wesentliche Komponente des Festes stellt wie von Beginn an das sehr reichhaltige kulinarische Angebot dar", hatten Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und der Vorsitzende des Wirtevereins, Daniel Weis, im Vorfeld versprochen. Es kamen sicherlich alle Besucher geschmacklich auf ihre Kosten, wobei das Hauptaugenmerk in vielfacher Form auf dem Schinken lag.

Und von Beginn an lag ein weiteres Hauptaugenmerk auf dem großen Flohmarkt, der bereits am Samstagvormittag begann und sich bis zum Ende des Festes hinzog.