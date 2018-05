Zum Triberger Schinkenfest mit großem Schwarzwälder Trachtenumzug wird am Wochenende 9. und 10. Juni eingeladen. Gleichzeitig findet an diesem Wochenende auch das 55-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Triberg – Fréjus statt, zu dem etwa 200 Gäste aus Südfrankreich erwartet werden. Für alle Schnäppchenjäger ist ein großer Flohmarkt im Gebiet rund um die Wasserfall-Hauptkasse und weiter entlang des Boulevards bis zum Marktplatz organisiert. Am Samstagabend unterhält die Stimmungsband "Silbertaler". Am Sonntag, 10. Juni, beginnt um 10.15 Uhr ein Trachtengottesdienst in der katholischen Stadtkirche. Um 14 Uhr startet der Trachtenumzug durch die Innenstadt. Über das Wochenende bewirtet die Triberger Gastronomie. Dabei spielt natürlich auch die regionale Spezialität, der "Triberger Fichtenschinken", eine wichtige Rolle. Archivfoto: Kienzler