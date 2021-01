Triberg Sattelzug verursacht Verkehrsstau

Triberg (bk). Der kräftige Schneefall am Dienstag wurde auch einem Lastwagenfahrer, der in der Hauptstraße in Triberg ohne Schneeketten unterwegs war, zum Verhängnis. Er blieb abends mit seinem Sattelzug in Höhe der Postfiliale im Schnee stecken und stand dort noch am Mittwochmorgen. Als ihn gegen 9 Uhr ein mit Schneeketten ausgestatteter Lastwagen bergwärts überholen wollte, blieb auch dieser auf schneebedeckter Fahrbahn hängen.