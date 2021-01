Triberg Sattelzug mit Spezialkran geborgen

Nachdem am Donnerstagmorgen in aller Frühe ein mit 25 Tonnen Papier beladener, talwärts fahrender Sattelzug auf der Bundesstraße 33 auf schneeglatter Straße oberhalb Nußbachs in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und neben der Fahrbahn in bedenkliche Schieflage geriet (wir berichteten), musste der havarierte Lastwagen am Freitagnachmittag von einem Spezialunternehmen geborgen werden.

Dazu befestigte das Bergungsteam zunächst Haltegurte an den Rädern. Mit hoher Windenkraft wurde der Lastwagen anschließend aus der Schräglage auf die Fahrbahn gezogen.