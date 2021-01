Triberg Sattelzug mit Spazielkran geborgen

Triberg-Nußbach. Welche schweren Folgen die Nichtbeachtung der Vorschrift nach sich ziehen kann, machte vergangene Woche schon so mancher Lastwagenfahrer, der in der Raumschaft unterwegs war, auch einer, der ohne die erforderlichen Ketten die Bundesstraße 33 befuhr.

Nachdem am Donnerstagmorgen in aller Frühe ein mit 25 Tonnen Papier beladener, talwärts fahrender Sattelzug auf der Bundesstraße 33 auf schneeglatter Straße oberhalb Nußbachs in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und neben der Fahrbahn in bedenkliche Schieflage geriet (wir berichteten), musste der havarierte Lastwagen am Freitagnachmittag von einem Spezialunternehmen geborgen werden.