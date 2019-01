Triberg Sanierung des Freibads verschiebt sich

Triberg. Ursprünglich rechnete die Stadtverwaltung bereits im Oktober vergangenen Jahres mit einem Förderentscheid, nachdem schon im Sommer der Antrag auf Bundesmittel gestellt worden war. Doch dann wurde im Dezember vom Bund mitgeteilt, dass der Förderrahmen um weitere 100 Millionen Euro auf insgesamt 200 Millionen Euro erhöht wird und die Antragsfrist auf 19. Dezember 2018 verlängert wurde, informiert Hauptamtsleiterin Barbara Duffner. Den weiteren zeitlichen Ablauf habe der Bund noch nicht terminiert.

Zeitplan "schwimmt"

Das bringt den Zeitplan für Triberg ins Schwimmen. Ursprünglich wollte die Stadt zügig mit der Sanierung am 15. August beginnen, wenn die Badesaison in Triberg größtenteils vorüber ist. Das sei nun in diesem Jahr nicht mehr möglich, verweist Duffner, dass die Sanierung nicht im Haushaltsplan für 2019 enthalten sei.