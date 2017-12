Triberg Sakrament wird im Juni erteilt

Raumschaft Triberg. Im kommenden Jahr wird in der Pfarrgemeinde "Maria in der Tanne" wieder das Sakrament der Firmung gespendet. Für die Firmlinge aus Schonach und Schönwald wird der Firmgottesdienst am Freitag, 29. Juni, in der Pfarrkirche St. Urban in Schonach um 17 Uhr gefeiert werden.