Größere Arbeiten stehen indes an der Breitwellenrutsche an. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten, die seit Ende März laufen, wurde festgestellt, dass die Holztreppe, die vom Beckenrand zur Rutsche führt, morsch und marode ist. "Das Holz war zum Teil richtig gespalten", erklärte Lorbeer. Jetzt wurde die alte Holztreppe entfernt und eine neue ist in Arbeit.