Triberg Sänger entführen in die Alpenregion

Mit "Der Langenwanger" eröffneten die vier Sänger ihr Programm. Bereits in Furtwangen und auch im näheren und ferneren Umland sind die Musiker ein Begriff.

Leiter der Gruppe ist Hilmar Unterrainer, gebürtiger Kärtner und seines Zeichens Bass-Sänger. Ihm zur Seite stand als Bariton Dieter Agricola, ausgebildeter Solist und ehemaliger Regensburger Domspatz. Die beiden ehemaligen Freiburger Domsingknaben, Schüler von Agricola, Thomas Grieshaber und Andreas Kaiser gehören ebenfalls zum vierköpfigen Ensemble: Grieshaber singt Tenor, Kaiser ist Altus.

Das musikalische Motto und das Motto des Abends drehten sich um das bekannte Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht", zu dessen Entstehung und Geschichte Klaus Nagel, Pfarrgemeinderat, in seiner Begrüßung einige Fakten zusammengetragen hatte.

Die vier Sänger brillierten mit professionellem Gesang und einer passenden Songauswahl, die melodisch und harmonisch in die Alpenregion entführte. Auch textlich fand sich die Weihnachtsbotschaft wieder, so besonders in "Advent is a Leuchtn" Hier hieß es: Halt inne und finde darin mit Bedacht die Botschaft der Heiligen Nacht.

Die katholische Pfarrei Triberg der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne startet eine Spendenaktion, um anstehende Sanierungsarbeiten an und in ihren Kirchen finanzieren zu können. Die Rücklagen der Pfarrei sind nahezu aufgebraucht und die jährlichen Schlüsselzuweisungen reichen bei weitem nicht aus, um die anstehenden Renovierungsarbeiten durchführen zu können.

Dazu zählen die Sanierung der Orgeln in der Wallfahrts- und der Stadtkirche (45 000 Euro), die Reparatur des Bodens im Pfarrsaal (15 000 Euro) und die weitere Renovierung des Wallfahrtspriestergebäudes (ca. 800 000 Euro), um nur einige der anstehenden Maßnahmen zu nennen.

Unter dem Motto "Glaube, Tradition, Heimat, Kunst – Denkwürdiges bewahren" bittet der Pfarrgemeinderat um Spenden für die Kirchensanierung auf das Konto bei der Volksbank Mittlerer Schwarzwald mit der IBAN DE63 6649 2700 0077 0119 00.