Triberg Rote Leuchtziffern künden das Fest an

An den 24 Balkonen der Schwarzwald Residenz in Triberg wird derzeit eifrig gewerkelt, denn die Mitarbeiter des Hotels bringen die großen, roten Leuchtziffern für den Lebendigen Adventskalender 2018 an.

Triberg. Neben einer der schönsten weihnachtlichen Straßenbeleuchtung, die Tribergs Hauptstraße, den Marktplatz und den oberen Boulevard ziert, lockt auch der Weihnachtszauber mit einer Million Lichter, der nunmehr zum 15. Male durchgeführt wird. Vom 25. bis 30. Dezember werden Tausende von Gästen aus nah und fern erwartet, um dieses grandiose Spektakel an Deutschlands höchstem Wasserfall zu verfolgen.

Neben dem außergewöhnlichen Lichterglanz ist auch der Lebendige Adventskalender der Schwarzwald Residenz, aus den vorweihnachtlichen Aktivitäten in Triberg nicht mehr wegzudenken. Dieses Event, das nunmehr zum sechsten Mal auf der Terrasse des Hotels stattfindet, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und so werden auch in diesem Jahr ab 1. Dezember bis zum Heiligen Abend die Türchen wieder aufgehen. Der Erlös wird sozialen Zwecken zur Verfügung gestellt .