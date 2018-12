Triberg Rocky teilt die Bühne mit Moby Dick

Und die Kapelle lieferte wieder einmal ein grandioses Jahreskonzert unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten Gerhard Feiertag am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Uhrmacher-Ketterer-Halle ab. Schon der Auftakt mit einer ruhigen Melodie, dem "Song of Freedom" des Bundeswehrmusikers Manfred Schneider bereitete Freude – vor allem mit einem Intermezzo, das den bis dahin ruhig dahin gleitenden Song dramatisierte – um dann wieder zu seinem ruhigen Charakter zurück zu kehren.

Mit "Moby Dick" ging es zu den Titeln des beherrschenden Genres des Abends, der Filmmusik. Man spürte förmlich mit jeder Note den inneren Kampf des Kapitäns mit dem weißen Wal – und mit sich selbst. Eine kleine Hommage an einen der größten Filmmusik-Macher stellten der "Gladiator" und ein Medley aus Titeln aus dem Film und Musical "König der Löwen" dar – Hans Zimmer beweist immer wieder seine Extraklasse, ebenso die Musiker aus Schönwald.

Nach einer wohlverdienten Pause, in der es auch besondere Ehrungen gab, war wieder die "rot-schwarze" Phase angesagt. Doch zunächst sorgte der Dirigent für leises Schmunzeln: Er war im Bademantel und Boxhandschuhen angetreten – marktschreierisch von Zeifang als Boxlegende "Rocky" angekündigt – wie das beim Boxen so üblich ist. "Eye oft the Tiger" war wohl der Titel, der bei den Verfilmungen den größten Erfolg hatte.

Mittlerweile eines der bekanntesten Musicals zeigt die Entwicklung einer der weltweit erfolgreichsten Musikgruppen auf: "Abba". Die Musiker präsentierten eine schöne Zusammenstellung von Titeln aus dem Musical. Weiter ging es mit dem wohl am längsten laufenden Musical überhaupt, dem "Starlight Express" um die lebendig gewordenen Lokomotiven, mit unglaublich viel "Drive" auch im Arrangement. Offiziell endete das Konzert mit einem Marsch, eine Hommage an den "Entdecker" Tasmaniens, "Abel Tasman" – so lautet auch der Titel.

Doch die engagierte Arbeit der Musiker entlockte den Besuchern donnernden Applaus, der dafür sorgte, dass sich die Kapelle zu zwei Zugaben – "Wir sind wir" und "The Blues Brothers Revue" (standesgemäß mit Hut und Sonnenbrille) – hinreißen ließ.