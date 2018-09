Triberg Riesenboviste im Leutschenbach

Pilzfreunde kamen mit leerem Körbchen wieder nach Hause zurück. Nach einem kurzen Regen vor einigen Tagen sind die Schwämme nicht mehr zu halten: Reizker, Schopftintling, Krause Glucke, auch Fette Henne genannt, Steinpilz, Gelbfußschmierling und Bovist.

Boviste hat schon jeder gesehen. Im allgemeinen sind es die kleinen, kugel- oder flaschenförmigen Pilze, die einzeln oder in ganzen Kolonien, häufig im Wald und besonders an Waldwegen auftreten. Ihre Oberfläche und auch das Innere sind weiß. Sie sind essbar, solange sie knackig sind. Ist dieses nicht mehr schneeweiß, lasse man die Finger davon. In jungem Zustand sind sie leicht abzubrechen. Sie zerfallen nicht wie die Schopftintlinge und werden auch nicht madig wie die Reizker. Sie trocknen aus und das weiße "Fleisch" wird zu braunem Staub. Dieser tritt durch ein aufgebrochenes Loch in der Haut aus, weshalb er im Volksmund "Rauchapfel" heißt. Deshalb machten sich Kinder einen Spaß daraus machten, barfuß darauf zu treten, um "Rauch" zwischen den Zehen herausquellen zu sehen. Diese kleinen Pilze sind sehr häufig, eine Seltenheit dagegen sind die Riesenboviste. Und es gehört großes Glück dazu, solche zu finden. Drei Exemplare sind dieser Tage auf der Wiese des Dieterle-Bauernhofs im oberen Leutschenbach zu bewundern, wie sie bisher gewiss nur wenige gesehen haben. Ihr wissenschaftlicher Name: Calvatia gigantea. Sie bilden eine Halbkugel oder ein Oval bis zu 25 Zentimeter im Durchmesser und werden bis zu 1350 Gramm schwer.

Spezialisten wissen, dass sich die Riesenboviste wie Schnitzel zerlegen und zubereiten lassen, sehr ergiebig sind und ausgezeichnet schmecken, eine Delikatesse.