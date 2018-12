Triberg Riesenandrang zum Auftakt

Auch die amerikanische Familie The Brett, zuletzt 2015 beim Weihnachtszauber, traf mit ihrer Songauswahl den Nerv der Besucher. Riesenapplaus erhielten die fünf Akteure für ihre Interpretation des alten Weihnachtsliedes "Es ist ein Ros entsprungen".

Stimmgewaltig präsentierte sich Mina Thomas und Mister He sowie das Klavier-Ensemble König vereinten ihre Fans im festlich dekorierten Saal im Kurhaus. Den schwierigen Part des Auftakts meisterte Rebecca Weisser. Die Ehefrau des Mitorganisators Thomas Weisser brachte auf der Naturbühne die Besucher mit modernen, weihnachtlichen Gospelklängen in Stimmung.

Feuerbühne am Sonntag kurzfristig abgebaut

Die Feuershows von Hannes Schwarz erlebte am ersten Weihnachtstag einen Riesenzulauf. Für seine erste Darbietung nahmen die Besucher lange Wartezeiten auf sich. Aufgrund der Wassermassen des Wasserfalls konnten sie nur auf einem Zugangsweg die Feuerbühne erreichen. Mithilfe der freundlichen Helfer gelangten sie aber schließlich über den romantischen Lichtertunnel in den oberen Wasserfallbereich. Mit Urgewalt und Tosen zog der illuminierte Wasserfall die Blicke der Besucher auf sich. Die Regenmengen der vergangenen Adventstage hatten ihn anschwellen lassen und den Organisatoren eine zusätzliche Aufgabe beschert. So wurde die Feuerbühne von Hannes Schwarz am Sonntag kurzfristig abgebaut und die elektronische Ausrüstung erst einmal wieder getrocknet. Dennoch konnte der Triberger Feuerkünstler spektakuläre Flam men- und Feuerbilder entfesseln.

Ab 15 Uhr starten am Donnerstag auf der Naturbühne und im Kurhaus die Höhepunkte des Tages. Birgit Lange, The Bretts und die Awesome Ministers sowie Mina Thomas und Los Talismanes werden ihr Publikum begeistern. Die Kinder erwartet das Puppentheater, die Märchenerzählerin und Daniel Ralls Bike-Show. Die Feuershow mit Hannes Schwarz und seinem Mentor Eldur Toa startet um 17.30 Uhr am Wasserfall und um 21 Uhr wird ein großes Feuerwerk gezündet.