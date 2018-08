Triberg Rettungswesen und die Erste Hilfe faszinieren Kinder

Triberg. Auch Kinder können Erste Hilfe leisten. Das wollte der Ortsverein Triberg-Schonach des Deutschen Roten Kreuzes im Rahmen des Kinderferienprogramms zeigen. Gemäß dem Motto "Pflasteraction" türmten sich Pflaster, Binden und anderes Übungsmaterial in den Räumen des Ortsvereins in der Obervogt-Huber-Straße. Nicht ganz so zahlreich waren die Teilnehmer gekommen: Lediglich fünf Kinder und Jugendliche wollten mehr über verschiedene Techniken im Umgang mit Verbandsmaterial lernen. Felix Schwer, der selbst seit 2015 als Gruppenleiter für die 20-köpfige Jugendrotkreuzgruppe in Triberg und Schonach verantwortlich ist, sammelte mit den jungen Teilnehmern zunächst Verletzungsmuster, über deren Behandlung die Kinder mehr erfahren wollten. Schnitt- und Platzwunden nannten die Teilnehmer und auch über den richtigen Umgang mit Verletzten zeigte sich die Gruppe interessiert.

"Wenn ihr einen Notruf absetzt, ist es wichtig, dass ihr immer die fünf W-Fragen im Kopf habt", erläuterte Schwer zu Beginn des Erste-Hilfe-Kurses für Kinder, bevor er das richtige Anbringen von Pflastern, die in Rettungssanitäterkreisen als Wundschnellverband bezeichnet werden, demonstrierte. Das Anbringen eines Verbandes bei einer Platzwunde am Kopf zeigte Schwer den Kindern ebenso wie die stabile Seitenlage oder das Überstrecken des Kopfes zur Beatmung von Bewusstlosen. "Der normale Blutdruck liegt bei Kindern etwas bei 140, bei Erwachsenen bei 120. Wenn dieser Druck fehlt, kann das Gehirn nicht mehr arbeiten", schilderte Schwer den Kindern.

Nach den Erklärungen durften die Teilnehmer sich selbst beim Verarzten ausprobieren. Karl-Heinz Weißhaar gewährte Einblicke in den vereinseigenen First Responder, ein Fahrzeug das als Helfer vor Ort (HvO) bezeichnet wird und mit dem gut ausgebildete, freiwillige Helfer der Ortsgruppe die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes überbrücken. Das Fahrzeug werde vor allem dann gebraucht, wenn bei einem Notfall das nächste Rettungsfahrzeug noch bei einem anderen Einsatz ist, wie Weißhaar den Kindern klarmachte. Aber auch Notarzttransporte vom Hubschrauber zur Einsatzstelle gehörten zum Aufgabengebiet des First Responders. Fasziniert zeigten sich die Kinder neben der medizinischen Ausstattung des Fahrzeugs vor allem über Martinshorn und Blaulicht sowie die Funkanlage des Autos, die die Teilnehmer ausprobieren durften.