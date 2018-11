Triberg Religiöses Musical

Ausgesucht hatte das Team um Leiterin Maria Schoch dazu das Musical "Der Traum der drei Bäume". Nachdem ein aus Müttern und Erzieherinnen bestehender Chor zur Eröffnung ein im Laufe des Stücks immer wiederkehrendes Motiv zum Klingen brachte, begann die Kindergartenmitarbeiterin Helga Scherer mitreißend die Geschichte der drei Bäume zu erzählen.

Aufwändig waren nicht nur die Kostüme der jungen Akteure, sondern auch die verschiedenen Utensilien und Kulissenteile, die vor dem Altar aufgebaut waren. Drei Kinder verkörperten die Bäume, während andere als Holzfäller oder Schreiner in Aktion traten. Die Handlung hatte ganz deutlich einen christlichen Inhalt. Denn die drei Bäume hatten die unterschiedlichsten Träume. Während der erste als wertvolle Schatztruhe enden wollte, malte sich der zweite eine Zukunft als prächtiges Schiff aus. Der dritte Baum hingegen wollte einfach an seinem angestammten Platz stehen bleiben und Zeuge für Gottes Schöpfung sein.

Zunächst schienen jedoch die Vorstellungen der drei Gewächse nicht in Erfüllung zu gehen. Während ein Baum zu einer Futterkrippe verarbeitet wurde, machte der Schreiner aus dem zweiten ein einfaches Fischerboot und der dritte wurde lediglich in Balken zersägt. Zunächst waren die Bäume unglücklich und enttäuscht, dass sich ihre Träume vermeintlich nicht verwirklicht hatten, bis sie schließlich mit Jesus in Berührung kamen. Der erste Baum bei der Geburt des Gottessohnes, der zweite Baum im Zusammenhang mit dem Rettungswunder auf dem stürmischen See, der dritte Baum schließlich beim Tod Jesu am Kreuz. "So erfüllte sich der Traum der drei Bäume doch noch", lautete das Fazit der Erzählung.