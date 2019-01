Triberg. Nun ist er wohl doch wieder aktiv: Zum wiederholten Mal hat ein Reifenstecher am Samstag in der Nußbacher Straße in Triberg zugeschlagen. Laut Polizeibericht zerstach der unbekannte Täter in der Zeit zwischen 9 und 11.40 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an einem Audi A4 die beiden rechten Reifen des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Triberg unter Telefon 07422/1014 entgegen.